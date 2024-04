Prefeitura de Bonito e Marinha realizam curso de Segurança de Embarcações

A Prefeitura de Bonito, por intermédio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, realizaram o Curso Especial de Segurança de Embarcações de Passageiros (ESEP) em parceria com a Marinha do Brasil, por meio da Agência Fluvial de Porto Murtinho. O evento ocorreu no Distrito Águas do Miranda, de 08 a 12 de abril. Esta capacitação, integrante do Programa de Qualificação para o Turismo conforme o Plano Estratégico de Gestão e Marketing do Turismo, contou com a participação de 30 pessoas. Durante os cinco dias de aulas teóricas, os participantes, incluindo piloteiros, receberam formação profissional. Além do curso, foram realizadas 14 renovações da carteira CIR, 10 novas inscrições de embarcações e 32 renovações de barcos.

O Curso Especial de Segurança de Embarcações de Passageiros (ESEP) visa qualificar os profissionais aquaviários para conduzir embarcações empregadas no transporte de passageiros, promovendo a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana nas águas interiores e a prevenção da poluição do meio ambiente. Durante as aulas, os alunos receberam instruções sobre liderança, segurança da navegação, manobra de embarcação, baterias e acumuladores, e procedimentos de emergência.

Considerando a relevância do rio na vida cotidiana da população local, especialmente nas atividades envolvendo embarcações de pesca, esportes, recreio, transporte de cargas e passageiros, a formação de novos profissionais contribui para elevar a consciência de segurança da navegação e preservação do meio ambiente, promovendo a disseminação desses valores para toda a comunidade.

O Programa de Qualificação para o Turismo, criado em 2022 pela Prefeitura Municipal de Bonito, em parceria com diversas instituições, oferece cursos para interessados. Para mais informações sobre inscrições abertas, entre em contato pelos telefones: (67) 992089197 e 3255 2160.





*As informações são da Prefeitura Municipal de Bonito