Prefeitura de Bonito e Sindicato discutem reajuste dos professores

Dilvulgação

prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, acompanhados dos secretários de Finanças, Beto Gonçalves e de Educação, Eliana Fregatto, se reuniram com a diretoria do Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação) para debater sobre o encerramento do ano letivo e ano escolar 2023, reajuste do PISO e desconto IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), bem como a reforma do estatuto.

O Simted apresentou demanda, solicitando ao prefeito que os contratos dos professores temporários sejam mantidos até dia 20 de dezembro, recebendo sinalização positiva do Executivo.

O prefeito também explicou ao grupo que, devido a algumas questões administrativas e dotação orçamentária, bem como a redução de alguns impostos que impactam os recursos do FUNDEB, não conseguirá dar o reajuste de 5% para a categoria em 2023, como era acordado, mas se comprometeu a fazê-lo em janeiro.

“Em 2022 conseguimos repassar 21% de reajuste, sendo 11% no começo do ano, para todos os servidores e mais dois reajustes de 5% especificamente para a categoria, visando o piso nacional. Em 2023 garantimos mais 10% para todos os servidores e o objetivo era repassar mais 5% aos professores, porém infelizmente não vamos conseguir este ano, mas já conversamos com o setor financeiro e o secretário Beto disse que em janeiro devemos conseguir repassar esse aumento e claro, vamos nos esforçar para garantir a proximidade com o piso em 2024 ”, disse o prefeito.

Sobre o desconto dos salários, o secretário de Finanças, informou que a administração teve que fazer os ajustes do desconto, porque há um controle pelo E-Social que obriga o desconto imediato nas duas fontes, assim a tabela segue o valor total recebido e não por cargo .

A reforma do Estatuto dos Servidores também entrou em pauta e o prefeito informou ao grupo que após a audiência pública de apresentação do projeto aos servidores, o documento voltou para a empresa responsável pela elaboração para ajustes e assim que estiver pronto, será encaminhada para aprovação no Legislativo Municipal.