23 de Fevereiro de 2026 • 23:40

Educação

Prefeitura de Bonito inicia distribuição de uniformes escolares da rede municipal

Mais de 6,7 mil camisetas e 1,5 mil bermudas serão entregues aos alunos; kits escolares chegam em até 40 dias

Da redação

Publicado em 23/02/2026 às 19:22

A Prefeitura informa ainda que, dentro de 30 a 40 dias, realizará a entrega dos kits escolares aos alunos matriculados na rede municipal / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), realizou nesta segunda-feira (23) a entrega dos novos uniformes escolares da Rede Municipal de Ensino. O ato simbólico ocorreu nas escolas municipais Vitalina Vargas Machado e João Alves da Nóbrega, marcando oficialmente o início da distribuição para todas as unidades escolares e Centros de Educação Infantil (CEIs) do município.

Ao todo, foram adquiridas 6.735 camisetas, sendo 5.435 nos tamanhos de 2 a 16 e 1.300 nos tamanhos P ao EG. Também foram entregues 1.500 bermudas, destinadas exclusivamente aos alunos da Educação Infantil. Cada estudante da rede municipal receberá dois uniformes completos.

A entrega começou após o início do ano letivo, que teve início no dia 19 de fevereiro, garantindo que os alunos já possam frequentar as aulas devidamente uniformizados. A iniciativa integra as ações planejadas para o ano letivo de 2026 e reforça o compromisso da gestão municipal com a organização e o fortalecimento da rede pública de ensino.

A Prefeitura informa ainda que, dentro de 30 a 40 dias, realizará a entrega dos kits escolares aos alunos matriculados na rede municipal, completando o conjunto de materiais necessários para o desenvolvimento das atividades pedagógicas ao longo do ano.

