Prefeitura de Bonito injeta mais de R$ 9 milhões com pagamentos

Divulgação

Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Finanças, pagou nesta sexta-feira (15) o 13º salários dos servidores públicos, injetando cerca de R$ 3 milhões na economia do município. Já o pagamento referente ao mês de dezembro, deve ser efetuado até o dia 29, seguindo a recomendação do prefeito Josmail Rodrigues, de pagar os salários dentro do próprio mês.

Considerando o pagamento de novembro, que foi efetuado no dia 30, serão quase R$ 9 milhões injetados na economia do município em um mês, o que deve fomentar as compras de final de ano e aquecer o comércio.

“Eu aproveito para agradecer a todos os servidores pelo trabalho prestado ao nosso município em 2023. Tivemos muitas conquistas significativas e acredito que também foi um ano muito positivo para todos, principalmente considerando a elaboração do novo organograma e do Plano de Cargos e Carreiras, que já foi entregue a Câmara Municipal e deve ser votado na próxima semana”, destaca o prefeito.