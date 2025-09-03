Prefeitura de Bonito pede revisão em obra da MS-382

Assessoria de Comunicação

A solicitação, formalizada por meio de ofício, foi motivada por preocupações de produtores rurais e empreendedores locais quanto à construção de uma rotatória próxima à entrada de importantes atrativos turísticos, como a Gruta do Lago Azul, a Gruta de São Miguel e o Abismo Anhumas.

Nesta terça-feira (2), o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, esteve em Campo Grande para apresentar ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, e ao deputado estadual Paulo Corrêa, um pedido de alteração no projeto de pavimentação da MS-382, na região dos Três Morros.

Segundo os produtores, o dispositivo pode gerar riscos à segurança viária devido ao tráfego intenso de caminhões de grande porte na região, especialmente em razão da atividade agrícola e da operação da Unidade de Grãos VERLUZ.

A Prefeitura pede que o traçado seja ajustado para permitir que veículos pesados sigam em linha reta pela rodovia, sem necessidade de contorno. O secretário Guilherme Alcântara informou que a demanda será analisada pela equipe técnica da Agesul, com retorno posterior ao Município.

