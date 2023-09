Bonito presta esclarecimentos sobre a ampliação do Cemitério Municipal

Cemitério será ampliado / Divulgação

A Prefeitura Municipal de Bonito emitiu nota de esclarecimento sobre a situação do Cemitério Municipal São João Batista e sua expansão que vem sendo motivo de dúvidas e preocupações dos moradores.

Conforme a prefeitura, a cidade de Bonito completa 75 anos em 2023 e pela primeira vez na sua história de existência o Cemitério Municipal teve a sua Licença Ambiental expedida em 2021 e vem tendo monitoramento ambiental desde 2023 através de análises de indicadores de qualidade de água em lençol subterrâneo.

A nota cita que a área de 20.680,42 metros quadrados tem capacidade de 3.800 jazigos que já foram ocupados em sua quase totalidade, "o que exigiu esforços para compra de nova área para criação de nova unidade ou ampliação desta".

"Os critérios de escolha do novo local para cemitério levaram em consideração vários aspectos, tais como disponibilidade de áreas, distância da cidade, valor econômico do investimento, economicidade e aspectos ambientais. Diante das possibilidades optou-se pela área contínua ao Cemitério atual, sendo que equipes das Secretarias de Obras, Administração e Finanças e Meio Ambiente (SEMA) foram consultadas e participaram da decisão", informa trecho do texto.

Investigação sobre nascente

A prefeitura afirma que vai investigar o local e se realmente tiver uma nascente na área fará delimitação dos espaços.

"A SEMA esteve no local antes da compra do imóvel para identificar se havia impedimentos ou restrições ambientais, e não encontraram nenhum problema. A informação de que há uma nascente contribuinte do Córrego Bonito é uma inverdade, entretanto, em função das características de solo carstico, é comum que existam nascentes ou ressurgências intermitentes em períodos chuvosos e que depois, desaparecem em períodos de seca. Fato que será investigado na próxima semana e que, caso se evidencie a existência de uma nascente nessa área ou acima dela a prefeitura fará a devida delimitação dos espaços a serem protegidos e restauração florestal respeitando os 30m de cada lado".

A nota é finalizada informando que a área de ampliação está em processo de elaboração do licenciamento ambiental, e que o monitoramento ambiental anual deverá ser licitado ainda em 2023. "Os parâmetros de qualidade de água na área atual estão todos em conformidade".