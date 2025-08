Prefeitura de Bonito reforça suporte à agricultura familiar com serviços do Seprodes

Assessoria de Comunicação

O Departamento de Desenvolvimento Rural (Seprodes) apresentou, nesta quarta-feira (6), o balanço das ações realizadas durante o mês de julho. Ao todo, 18 propriedades rurais foram atendidas, com 22 hectares beneficiados por serviços técnicos e operacionais oferecidos gratuitamente pelo município.

Vinculado à Prefeitura, o Seprodes atua no fortalecimento da agricultura familiar, com foco no apoio direto aos pequenos produtores. Entre os serviços oferecidos estão orientações técnicas especializadas, preparo do solo, manejo e adubação, por meio da disponibilização de maquinário agrícola.