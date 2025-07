Prefeitura de Bonito regulariza política de cotas após recomendação do MPMS

Assessoria de Comunicação de Bonito

A Prefeitura de Bonito se manifestou, nesta segunda-feira (14), sobre a publicação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) no Diário Oficial do Estado, que trata do processo seletivo para professores realizado em 19 de janeiro deste ano. A solicitação do MPMS dizia respeito à ausência de reserva de vagas para pessoas negras, pardas e indígenas no edital nº 009/2024.

Segundo a administração municipal, à época do edital, não havia uma legislação específica em vigor no município que regulamentasse a política de cotas. Após solicitação de esclarecimentos feita pelo MPMS, foi realizada uma reunião entre a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a Procuradoria do Município e o promotor de Justiça Alexandre Estuqui Junior.