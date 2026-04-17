Prefeitura de Bonito terá ponto facultativo na segunda-feira

O dia 20 de abril, será ponto facultativo, conforme estabelecido pelo Decreto Municipal nº 95, de 24 de março de 2026. Já na terça-feira, 21 de abril, será feriado nacional
Os serviços considerados essenciais funcionam normalmente / Divulgação/Prefeitura de Bonito
A Prefeitura de Bonito informa que o expediente nas repartições públicas municipais será alterado nos dias 20 e 21 de abril.
Na segunda-feira, 20 de abril, será ponto facultativo, conforme estabelecido pelo Decreto Municipal nº 95, de 24 de março de 2026. Já na terça-feira, 21 de abril, será feriado nacional, em razão do feriado de Tiradentes.
Com isso, os atendimentos administrativos estarão suspensos nesses dois dias, retornando normalmente na quarta-feira, 22 de abril.
Os serviços considerados essenciais, como saúde de urgência e emergência, coleta de resíduos e outros atendimentos indispensáveis, seguem funcionando normalmente, conforme escalas de plantão.
A Prefeitura orienta a população a se programar quanto à utilização dos serviços públicos durante o período.
Confira o Decreto na íntegra.
DECRETO Nº 95 – Ponto Facultativo
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
O Rasta Viajero
SUSTO
Máquina operava em força-tarefa de retirada de camalotes no parque; ninguém se feriu e trabalhos seguem normalmente
MEIO AMBIENTE
PMA confirmou que trata-se de um gato-mourisco, espécie silvestre de porte médio comum em diferentes regiões do Brasil.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS