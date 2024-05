Prefeitura divulga Valor da Terra Nua dos imóveis rurais para 2024

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio do Setor de Tributação, divulgou nesta sexta-feira, 03 de maio de 2024, o Valor da Terra Nua (VTN) dos imóveis rurais do município para o ano de 2024. A medida atende a Instrução Normativa RFB N. 1.877 de 2.019.

O Valor da Terra Nua (VTN) é o valor de mercado do imóvel rural, excluídos os valores de mercado relativos a construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas.

As informações servem para cálculo do valor do ITR (Imposto Territorial Rural).

O levantamento dos dados foi realizado pelo técnico Vidâneis Candido da Silva, utilizando método comparativo direto de dados de mercado com procedimentos correlatos à NBR 14.653-3:2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito