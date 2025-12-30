Acessibilidade

30 de Dezembro de 2025

Prefeitura e Balneário do Sol emitem nota de pesar após acidente em Bonito

Criança de 9 anos morreu após traumatismo em atrativo turístico

Redação

Publicado em 30/12/2025 às 08:17

Atualizado em 30/12/2025 às 08:28

Uma criança de 9 anos, natural do estado de São Paulo, morreu na tarde desta segunda-feira (29) após sofrer um grave acidente no Balneário do Sol, um dos atrativos turísticos do município de Bonito, em Mato Grosso do Sul. O menor

De acordo com as informações iniciais, o menino foi encontrado pelo próprio pai apresentando intenso sangramento, além de ferimentos graves na face e na cabeça. O acidente teria sido provocado pela queda de um banco de madeira, provavelmente de um balanço existente no local.

As primeiras apurações indicam que a criança estaria brincando com o irmão quando o acidente aconteceu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado mas a criança já estaria sido transportada por particulares ao hospital. A vítima foi encaminhada ao Hospital Darci João Bigaton, em Bonito, já em parada cardiorrespiratória no momento do resgate. Conforme a equipe médica, a criança apresentava múltiplos ferimentos na face, além de traumatismo cranioencefálico.

Apesar dos esforços das equipes de emergência e do atendimento imediato na sala de urgência, o menino não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames necroscópicos e, posteriormente, será trasladado para o estado de São Paulo, onde ocorrerão os procedimentos funerários.

Em nota oficial, a Prefeitura de Bonito e a administração do atrativo turístico manifestaram profundo pesar pela morte da criança e informaram que os atendimentos foram prestados de forma imediata após o ocorrido, além de se colocarem à disposição da família neste momento de dor.

