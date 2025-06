Prefeitura entrega novos uniformes a coletores de lixo em Bonito

Assessoria de Comunicação

Na manhã desta segunda-feira (30), a Prefeitura de Bonito entregou oficialmente novos uniformes aos trabalhadores da coleta domiciliar. A ação, coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente, aconteceu no Viveiro Municipal Eduardo Tumelero e contou com a presença do prefeito Josmail Rodrigues.

O objetivo é garantir mais segurança, conforto e dignidade aos profissionais que atuam na limpeza urbana. Cada coletor recebeu um kit completo com camisa, calça, boné, capa de chuva, botina, máscara e luvas.