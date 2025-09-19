Prefeitura faz apelo para preservação da Rota Boiadeira em Bonito

Descartes irregulares colocam em risco a segurança, a experiência turística e o meio ambiente
Assessoria de Comunicação
A Rota Boiadeira é um dos caminhos mais tradicionais de Bonito, parte da história e da cultura local. Atualmente, o trajeto é bastante utilizado para passeios turísticos, como quadriciclo, bicicleta e caminhadas, atraindo tanto moradores quanto visitantes.
Nos últimos tempos, no entanto, a estrada vem sendo alvo de descarte irregular de lixo, além de pregos e objetos cortantes ao longo do percurso. A prática compromete a segurança de quem utiliza a via, prejudica a experiência dos turistas e impacta diretamente o meio ambiente.
Diante desse cenário, a Prefeitura de Bonito faz um apelo à população: contribua para a preservação da Rota Boiadeira. Evite jogar resíduos no local e denuncie comportamentos inadequados pelos canais oficiais da administração municipal.
Preservar a Rota Boiadeira é valorizar a história, a cultura e o bem-estar de todos.
