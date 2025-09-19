Prefeitura faz apelo para preservação da Rota Boiadeira em Bonito

Assessoria de Comunicação

Nos últimos tempos, no entanto, a estrada vem sendo alvo de descarte irregular de lixo, além de pregos e objetos cortantes ao longo do percurso. A prática compromete a segurança de quem utiliza a via, prejudica a experiência dos turistas e impacta diretamente o meio ambiente.

A Rota Boiadeira é um dos caminhos mais tradicionais de Bonito, parte da história e da cultura local. Atualmente, o trajeto é bastante utilizado para passeios turísticos, como quadriciclo, bicicleta e caminhadas, atraindo tanto moradores quanto visitantes.

Diante desse cenário, a Prefeitura de Bonito faz um apelo à população: contribua para a preservação da Rota Boiadeira. Evite jogar resíduos no local e denuncie comportamentos inadequados pelos canais oficiais da administração municipal.

Preservar a Rota Boiadeira é valorizar a história, a cultura e o bem-estar de todos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!