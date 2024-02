Prefeitura solicita a Energisa aumento de carga em toda extensão do município

O prefeito Josmail Rodrigues, encaminhou ofício ao presidente da Energisa, com cópia para o governador Eduardo Riedel, solicitando aumento de carga de energia elétrica em toda a extensão do município.

O pedido considera os inúmeros episódios de falta de abastecimento elétrico na cidade, principalmente durante os períodos de alta temporada, no quais a cidade recebe milhares de visitantes, aumentando significativamente o consumo.

Também é pontuado o crescimento populacional da cidade, a população flutuante e o aumento de empresas que têm se instalado na região, devido principalmente ao agronegócio.

“Bonito é um município diferenciado, com uma economia que se baseia tanto no agronegócio, quanto no turismo, o que fez com que a cidade crescesse em ritmo acelerado na última década, com um aumento populacional considerável, sem contar que nos últimos anos também batemos recordes nos números de visitações, então isso obviamente gera uma sobrecarga na rede, sendo registradas diversas reclamações, tanto de produtores rurais, quanto de hoteis, restaurantes e claro, a população, que ficam por horas, e na área rural, até dias sem energia. Por isso pedimos todo apoio da Energisa para esse aumento de carga para atender nossa população e visitantes de forma satisfatória”, acrescenta o prefeito.