Produtores de Bonito devem se regularizar no SIM/CIDEMA

Essa regularização permite o livre comércio dentro dos limites do consórcio / Divulgação

Produtores de alimentos de origem animal (como queijos, ovos, produtos cárneos, mel, entre outros) de Bonito devem se regularizar no Serviço de Inspeção Municipal (SIM/CIDEMA).

Essa regularização permite o livre comércio dentro dos limites do consórcio CIDEMA, que compreende os seguintes municípios: Anastácio, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Jardim, Nioaque, Miranda e Porto Murtinho.

Para mais informações, a prefeitura de Bonito orienta a entrar em contato com a Médica Veterinária Luiza Valsoni, através do e-mail simbonito@outlook.com ou diretamente do Departamento de Desenvolvimento Rural, localizado no pátio da Garagem da Prefeitura, na Rua Cândido Luiz Braga, S/N, Vila Marambaia.