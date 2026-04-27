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Professores de Bonito participam de formação sobre educação socioemocional

Programa será implementado no 2º bimestre em parceria com Editora Turminha do Bem e área da saúde

Da redação

Publicado em 27/04/2026 às 08:16

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Divulgação/Prefeitura de Bonito

Neste sábado (25), professores da rede municipal de ensino de Bonito participaram de uma formação com o tema Programa de Educação Socioemocional, desenvolvido em parceria com a Editora Turminha do Bem. O projeto terá início no 2º bimestre e será realizado em conjunto com a área da saúde, com o objetivo de atender demandas identificadas diante do cenário atual, especialmente relacionadas à saúde mental de profissionais da educação e estudantes.

A formação contou com a participação da psicóloga e coordenadora do projeto, Andreza David Gazal; da coordenadora científica, Fernanda Oliveira; do diretor comercial, Marcus Garcia; e do formador e psicólogo do projeto, Guilherme Fagundes.

O programa de educação socioemocional tem como objetivo desenvolver competências emocionais e sociais nos alunos, como autoconhecimento, empatia, resiliência e habilidades de relacionamento. A iniciativa também busca apoiar os professores no manejo das emoções em sala de aula e na identificação de sinais de sofrimento emocional entre os estudantes.

A parceria com a área da saúde reforça a abordagem integrada do projeto, que reconhece a saúde mental como componente essencial para o processo de ensino-aprendizagem. A expectativa é que as atividades sejam implementadas nas escolas municipais a partir do 2º bimestre letivo, com acompanhamento contínuo das equipes pedagógicas e de saúde.

A formação dos professores é uma das etapas iniciais do programa, garantindo que os educadores estejam preparados para aplicar as metodologias e conduzir as atividades com os alunos ao longo do ano letivo. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a formação continuada dos profissionais da educação e com a promoção de um ambiente escolar mais saudável e acolhedor.

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