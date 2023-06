Programação do XXII Festival de Inverno de Bonito ainda não está definida

Festival de Inverno de Bonito está sendo preparado / Divulgação

O prefeito Josmail Rodrigues, em reunião com o governador Eduardo Riedel, o secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania de MS, Marcelo Miranda, Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul e o deputado Paulo Corrêa, debateu sobre realização do Festival, reforçando a data de 23 a 27 de agosto de 2023 e a programação do evento, que deveria ter sido divulgada ainda em maio, porém por questões burocráticas dentro da FCMS, ainda não está totalmente definida.

Segundo o prefeito, alguns nomes já foram divulgados pela imprensa, porém a programação não está totalmente fechada. “Nós reforçarmos que o festival precisa acontecer em agosto, porque o trade já está se preparando para isso há meses. Muitas agências já estão vendendo pacotes para esta data e não podemos fazer alterações de última hora. Sobre a programação, o governador destacou que pode haver mudanças”, disse.

Nomes como Fafá de Belém, Iza e Emicida foram anunciados pelo ex-presente da FCMS, Mac Freitas e a cantora Maria Gadu disse em suas redes sociais que participa do evento com o cantor Paulo Mosca.