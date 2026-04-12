Projeto Garoto Cidadão abre vagas para o período matutino em Bonito

Crianças e adolescentes de Bonito têm uma nova oportunidade de participar de atividades socioculturais no contraturno escolar. Estão abertas vagas para o período matutino do Projeto Garoto Cidadão, iniciativa que promove desenvolvimento pessoal, inclusão e acesso à cultura.

O programa é realizado pela Fundação CSN, com apoio do Grupo Santa Otília, em parceria com a Prefeitura de Bonito.

Voltado para o público de 9 a 17 anos, o projeto oferece atividades duas vezes por semana, contemplando diferentes linguagens, como Cultura e Cidadania, Dança, Música e Teatro. Para participar, é necessário estar matriculado na rede pública de ensino (municipal ou estadual).

As matrículas são realizadas na sede do projeto, localizada na Rua Pérsio Schamann, nº 645, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h30.

Documentos necessários para matrícula:

Declaração de matrícula escolar atual;

RG e CPF do responsável;

Certidão de nascimento ou RG e CPF da criança/adolescente;

Comprovante de residência atualizado;

Laudo médico, atestado ou receita de uso contínuo (caso haja acompanhamento médico ou psicológico).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 9 9244-7450.