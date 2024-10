Rapaz perde controle de carro, bate em árvore e morre em Bonito

Divulgação

Jovem de 28 anos morreu em um grave acidente de trânsito na noite deste domingo, 6, na MS-178, entre Bonito e Jardim, após perder o controle da direção de uma picape e bater em uma árvore nas margens da rodovia.

O veículo só foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 7.

Segundo informações do site Bonito Mais, o rapaz vinha sentido Bonito e, em determinado momento e por razões a serem investigadas, perdeu o controle da direção e saiu da rodovia, colidindo contra uma árvore.

No entanto, como estava escuro, alguns motoristas não visualizaram a situação.

Ainda de acordo com o site local, moradores de uma fazenda relataram para os militares que visualizaram alguns pedaços de grama soltos, porém, com a pouca iluminação no local, não conseguiram enxergar o veículo.

O rapaz morreu preso às ferragens e seu corpo só foi retirado na manhã desta segunda-feira.

A Polícia Civil deve investigar o caso.