Real Bonito conquista título da Liga Terrão sede de Bonito

Time venceu jogo / Divulgação/ Assessoria

O Real Bonito foi campeão da Liga Terrão sede de Bonito, em competição realizada neste final de semana pela União Estadual de Futebol Amador (UEFA), com apoio da Fundesporte (Fundação de Desportos de Mato Grosso do Sul).

A sede de Bonito contou com o apoio da Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e teve a participação de seis equipes do município, uma equipe de Bodoquena e uma de Caracol.Após a primeira fase as equipes Bonitense, Real Bonito e Atlético Bonito chegaram a final e disputaram o título da sede em um jogo equilibrado que acabou em 0X0 no tempo normal, sendo definido nos pênaltis onde o Real Bonito foi mais eficiente vencendo pelo placar de 4 a 2, tornando –se Campeão da Sede Regional de Bonito.

Agora o Real Bonito vai enfrentar o Campeão da Sede de Guia Lopes, onde inicia a fase mata –mata no próximo fim de semana, os campeões de cada sede agora vão se enfrentado até chegarem as finais que serão realizadas em Campo Grande.

O jogo único entre Real Bonito X FBG/Baixada Corinthiana de Guia Lopes terá a sede definida por sorteio nesta terça feira, a equipe vencedora do confronto segue na competição.

“Agradeço a organização da Liga Terrão pela parceria na realização da sede em Bonito e ao nosso prefeito Josmail Rodrigues, que sempre tem dado o suporte necessário para fomentarmos diversos eventos como este no município“, ressaltou o secretário de Esportes Marcelo de Souza.