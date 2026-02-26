Acessibilidade

26 de Fevereiro de 2026 • 14:24

Buscar

Últimas notícias
X
Avanço

Recuperação de ponte na MS-345 altera tráfego para Bonito

A ponte atende moradores e produtores rurais e integra a rota de acesso a Bonito

Da redação

Publicado em 26/02/2026 às 10:53

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Reprodução

Uma das chapas que tentou concorrer na eleição realizada no ano passado, mas teve a inscrição indeferida, ingressou com ação judicial pedindo a anulação do pleito.

Conforme o portal Campo Grande News, paralelamente, a empresa contratada pelo Governo do Estado iniciou os serviços de recuperação da ponte localizada na MS-345. Os trabalhos incluem recondicionamento de pontos da estrutura, reforço estrutural e adequações técnicas para restabelecer a estabilidade. Conforme o edital, a intervenção prevê a reestruturação dos elementos comprometidos, com adequação ao volume e ao peso do tráfego atual.

A ponte atende moradores e produtores rurais e integra a rota de acesso a Bonito. A MS-345 foi inaugurada em 2024 com a proposta de reduzir em aproximadamente 40 quilômetros a distância entre Campo Grande e Bonito, o que resultou em aumento do fluxo de veículos. A ponte foi construída em 1967 pelo Exército Brasileiro, antes da pavimentação da rodovia.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, informou que a obra foi planejada com foco na segurança estrutural durante a execução. Segundo ele, trata-se de recuperação estrutural completa, realizada com critérios técnicos.

Nesta fase inicial, o tráfego opera no sistema pare e siga, em meia pista. A partir de segunda-feira (2), a circulação será restrita a veículos leves, caminhonetes e caminhões de pequeno porte, com peso máximo de até 10 toneladas, sendo autorizada a passagem de um veículo por vez.

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) providencia a instalação de placas e faixas de sinalização em rotatórias e pontos próximos à ponte para informar sobre as restrições temporárias.

Durante a execução dos serviços, estão previstas interdições temporárias para concretagem de elementos estruturais. As interrupções devem ocorrer em dias úteis, conforme cronograma técnico. Cada bloqueio poderá durar cerca de 12 horas, com divulgação prévia pelos canais oficiais do Governo do Estado e em emissoras de rádio da região. Faixas informativas também serão instaladas ao longo do trajeto.

Para veículos de carga que necessitem acessar a região durante os períodos de bloqueio, a rota alternativa indicada é pela MS-382, em Guia Lopes da Laguna, seguindo até a MS-178, com acesso a Bonito.

A ponte atende moradores e produtores rurais e integra a rota de acesso a Bonito
Leia Também

• Bonito inicia cadastro obrigatório de bicicletas elétricas e veículos autopropelidos

• Obra da Creche da Vila Marambaia avança e beneficiará 200 crianças em Bonito

• Família promove rifa para ajudar trabalhador que perdeu caminhão em acidente em Bonito

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Tributo

Bonito divulga calendário do IPTU com possibilidade de parcelamento em 10 vezes

Educação

Prefeitura de Bonito inicia distribuição de uniformes escolares da rede municipal

Laço comprido

Bonito celebra sucesso do 37º Encontro Estadual de Clubes de Laço

O encontro reuniu laçadores de diversas regiões de Mato Grosso do Sul em um ambiente de confraternização e alta competitividade

Carnaval

Canoístas de Aquidauana encontram sucuri gigante em treino

Publicidade

Bonito

Organizadores comemoram sucesso do 37º Encontro Estadual do Clube do Laço

ÚLTIMAS

Oportunidade

Aquidauana discute parceria com Senai para oferta de cursos gratuitos

Também foi discutida a possibilidade de disponibilizar no município técnicos e estrutura laboratorial para certificação de produtos de produção caipira

Luto

Faleceu Edi Medeiros, ex-primeira dama de Anastácio

Viúva de Alarico David Medeiros, Edi dedicou sua vida à cultura, à educação e às atividades sociais do município

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo