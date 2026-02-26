Recuperação de ponte na MS-345 altera tráfego para Bonito

Reprodução

Conforme o portal Campo Grande News, paralelamente, a empresa contratada pelo Governo do Estado iniciou os serviços de recuperação da ponte localizada na MS-345. Os trabalhos incluem recondicionamento de pontos da estrutura, reforço estrutural e adequações técnicas para restabelecer a estabilidade. Conforme o edital, a intervenção prevê a reestruturação dos elementos comprometidos, com adequação ao volume e ao peso do tráfego atual.



A ponte atende moradores e produtores rurais e integra a rota de acesso a Bonito. A MS-345 foi inaugurada em 2024 com a proposta de reduzir em aproximadamente 40 quilômetros a distância entre Campo Grande e Bonito, o que resultou em aumento do fluxo de veículos. A ponte foi construída em 1967 pelo Exército Brasileiro, antes da pavimentação da rodovia.



O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, informou que a obra foi planejada com foco na segurança estrutural durante a execução. Segundo ele, trata-se de recuperação estrutural completa, realizada com critérios técnicos.



Nesta fase inicial, o tráfego opera no sistema pare e siga, em meia pista. A partir de segunda-feira (2), a circulação será restrita a veículos leves, caminhonetes e caminhões de pequeno porte, com peso máximo de até 10 toneladas, sendo autorizada a passagem de um veículo por vez.



A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) providencia a instalação de placas e faixas de sinalização em rotatórias e pontos próximos à ponte para informar sobre as restrições temporárias.



Durante a execução dos serviços, estão previstas interdições temporárias para concretagem de elementos estruturais. As interrupções devem ocorrer em dias úteis, conforme cronograma técnico. Cada bloqueio poderá durar cerca de 12 horas, com divulgação prévia pelos canais oficiais do Governo do Estado e em emissoras de rádio da região. Faixas informativas também serão instaladas ao longo do trajeto.



Para veículos de carga que necessitem acessar a região durante os períodos de bloqueio, a rota alternativa indicada é pela MS-382, em Guia Lopes da Laguna, seguindo até a MS-178, com acesso a Bonito.

