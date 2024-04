Reforma da ponte sobre o Córrego Piquitito é concluída

A Prefeitura de Bonito concluiu a reforma da ponte sobre o Córrego do Piquitito, na região da Capelinha, com entrada pela MS-345. A obra foi financiada com recursos próprios do município no valor de R$ 68.552,93.

A ponte estava com avarias, colocando em risco a segurança dos moradores e dos alunos, uma vez que o trecho é rota do transporte escolar.