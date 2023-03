Reforma do hospital Darci Bigaton, de Bonito, vai custar R$ 2,3 milhões

Divulgação

A reforma do Hospital Darci João Bigaton foi firmada por meio de convênio entre Prefeitura de Bonito e governo do Mato Grosso do Sul, no valor de R$ 2.387.290,60.

A estimativa repassada pelo administrador da obra para que a reforma seja concluída é de 120 e 150 dias.

Uma equipe da Secretaria de Estado de Saúde, composta pela gerente da Rede de Urgência e emergência, Patrícia Marques Magalhães e pela técnica da Coordenadoria Ambulatorial e Hospitalar, Nayara Fernandes, realizou visita técnica ao Hospital Darci João Bigaton na segunda-feira, dia 20, para levantamento da demanda de equipamentos e móveis após conclusão da reforma.

A secretária de Saúde, Ana Carolina Colla e o diretor da unidade, Wilson Braga acompanharam a visita.