Resultado do chamamento de artistas regionais para o Festival de Inverno de Bonito é divulgado

Edital foi publicado / Divulgação

O Instituto de Cultura e Desenvolvimento Solidário Máxima Social – OSCIP, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, realizou Chamada Pública convocando artistas para se apresentar no Festival de Inverno de Bonito, que acontecerá de 23 a 27 de agosto de 2023. O FIB é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul, Fundação de Cultura, Sesc MS e Prefeitura de Bonito.

No questo música haverá shows musicais, entre 40 minutos e 50 minutos de duração, de artistas solo, grupos ou coletivo, com até 12 integrantes incluindo equipe técnica que comprovem 4 anos de atuação artísticas mediante portifólio, para se apresentarem no Palco das Águas.

Além disso, haverá teatro, circo e audiovisual completo. Artistas do hip hop e profissionais da moda também irão fazer parte do evento.

Confira a lista clicando aqui.