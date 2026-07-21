Reynaldo Gianecchini será destaque na abertura do 4ª Bonito CineSur

O ator Reynaldo Gianecchini será um dos destaques na programação do 4ª Bonito CineSur (Festival de Cinema Sul-Americano), que começa na próxima sexta-feira (24), em Bonito. Um dos artistas mais conhecidos da televisão e do cinema brasileiro, ele será o apresentador da cerimônia oficial de abertura do evento.

A solenidade está marcada para as 19h30, no Auditório Kadiwéu, no Centro de Convenções de Bonito. Após a cerimônia, o público acompanhará a exibição do longa-metragem "Querido Trópico", coprodução entre Panamá e Colômbia, dirigida por Ana Endara, que abre oficialmente a programação do festival.

Com mais de 25 anos de carreira, Gianecchini consolidou seu nome em novelas, filmes, peças teatrais e produções para plataformas de streaming. Atualmente, também está em cartaz com o espetáculo "Um Dia Muito Especial", reforçando sua atuação em diferentes áreas da dramaturgia.

Esta será a primeira visita do ator a Bonito. Além de participar da abertura do festival, Gianecchini pretende conhecer alguns dos principais atrativos turísticos do município, um dos destinos de ecoturismo mais procurados do Brasil.

Sobre o evento

Ao longo de oito dias, o Bonito CineSur ainda exibirá filmes inéditos, produções sul-americanas, obras sul-mato-grossenses e sessões voltadas ao público infantil, além de promover encontros entre realizadores, críticos e espectadores, consolidando o festival como um dos principais eventos dedicados ao cinema da América do Sul.

A programação é gratuita e também contará com a presença de outros nomes de destaque do cinema e da televisão, como Bruno Gagliasso, João Moreira Salles, Paulo Betti, entre outros.

A agenda completa, com horários, locais e atrações de cada dia, pode ser consultada no site oficial e nas redes sociais do festival.