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Literatura

Roda de leitura em Bonito reúne autoras indígenas para diálogo sobre memórias e literatura 

A proposta é ampliar espaços de escuta e valorização das vozes indígenas

Da redação

Publicado em 20/03/2026 às 17:14

Atualizado em 20/03/2026 às 17:17

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Durante a roda de conversa, as autoras irão apresentar seus livros e dialogar com o público sobre memória / Divulgação

A Casa da Memória Raída recebe, no dia 1º de abril, às 18h30, a roda de leitura “Entre Mundos: Memórias Indígenas em Palavras e Imagens”, encontro que reúne duas autoras indígenas de Mato Grosso do Sul para um momento de conversa, leitura e compartilhamento de suas produções literárias.
Participam do evento a pedagoga Luciana Kinikinau, representante do povo Kinikinau, e a fotógrafa San Kaiowá, do povo Guarani Kaiowá. Durante a roda de conversa, as autoras irão apresentar seus livros e dialogar com o público sobre memória, identidade e a produção cultural indígena.
Realizada em parceria entre a Casa da Memória Raída, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Núcleo dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial e Ética, e o Clube de Leitura de Bonito, a atividade acontece no mês de abril, período reconhecido como o mês da consciência indígena.
A proposta é ampliar espaços de escuta e valorização das vozes indígenas. Em um estado como Mato Grosso do Sul, que abriga uma das maiores populações indígenas do país, iniciativas como essa reforçam a importância do reconhecimento, da visibilidade e da valorização dos povos originários também em espaços públicos de cultura e diálogo.
O evento é gratuito e aberto ao público. As inscrições podem ser feitas antecipadamente pelo link: https://intranet.defensoria.ms.gov.br/curso/subsystems/page/principal/home.jsf?diev=381�

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