Rodoanel de Bonito terá extensão de 9,7 km

Nesta segunda-feira (20) o IMASUL ( Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) expediu a licença prévia autorizando o desenvolvimento de estudos e a instalação das atividades do Anel Rodoviário de Bonito (Viaduto, Readequação e Pavimentação Asfáltica da via de acesso a cidade) com extensão de 9,7 km. A licença é o primeiro passo para que o Governo do Estado de segmento aos trâmites legais para a licitação da obra, orçada em R$ 48 milhões.

As negociações para a construção do anel viário de Bonito tiveram início já no primeiro ano de gestão do prefeito Josmail Rodrigues, em 2021, quando em reunião com o então governador Reinaldo Azambuja, o chefe do Executivo Municipal destacou as prioridades do município durante a segunda fase do programa “Governo Presente”. Após isso, foi necessário o desenvolvimento do projeto do rodoanel, com a determinação dos locais por onde passaria, tratativas com os proprietários rurais que estão na rota do rodoanel e desapropriação, com realocação das 60 famílias que viviam de forma irregular na região da rotatória da Vila Machado (entroncamento da MS-178 com MS-382).

Em março do ano passado, o atual governador Eduardo Riedel confirmou a construção do rodoanel, garantindo os investimentos, no valor de R$ 48 milhões, além de mais R$ 20 milhões para pavimentação de sete bairros do município. “Bonito é um município muito especial pelo que significa para o Brasil e o mundo. Por isso é nosso papel atender uma obra estruturante e importante, deste porte, com investimentos de R$ 48 milhões”, destacou o governador na ocasião.

O prefeito Josmail Rodrigues comemorou a autorização do Imasul, destacando que o ano de 2025 começa com uma grande notícia para Bonito. “Essa é uma obra do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com um investimento de quase R$ 50 milhões, que trará mais desenvolvimento, mobilidade e segurança para nossa cidade. Agora, seguimos para os próximos trâmites rumo à licitação da obra. Quero expressar minha gratidão a todos que contribuíram para que chegássemos até aqui. Meu muito obrigado ao ex-governador Reinaldo Azambuja, ao governador Eduardo Riedel, ao deputado federal Dagoberto Nogueira, ao deputado estadual Paulo Corrêa e ao secretario de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck”, disse.

A implantação do anel viário contará com três rotatórias, sendo uma ampliação da existente na saída de Bodoquena, com ângulos para carretas de 7 e 9 eixos, uma de acesso a Rua Monte Castelo, com pista dupla para área urbana, para facilitar o acesso a cidade e a terceira rotatória será na MS-178, na saída para Guia Lopes, de frente para a entrada do Aquário Natural, já direcionando os caminhões para a rodovia.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito