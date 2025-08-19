Rodovia do Turismo é foco de debate sobre fauna em Bonito

Divulgação/ MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Núcleo Ambiental do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente (Caoma), realizou na manhã desta segunda-feira (18) um workshop técnico voltado à discussão de medidas de mitigação de impactos ambientais na rodovia MS-345, conhecida como Rodovia do Turismo, que dá acesso a Bonito.



A iniciativa integra o Fórum Rota Sustentável de Prevenção a Colisões com a Fauna Silvestre nas Rodovias de MS, criado para avaliar trechos críticos e propor soluções que conciliem infraestrutura viária com conservação da biodiversidade.



A abertura do evento foi conduzida pelo promotor de Justiça Luciano Furtado Loubet, coordenador do Núcleo Ambiental, que destacou a importância da articulação entre instituições públicas, iniciativa privada e sociedade civil para a prevenção de atropelamentos de animais silvestres em rodovias do estado.



O workshop contou com três apresentações técnicas. A primeira foi da especialista Fernanda Abra, da empresa ViaFAUNA, sobre passagens inferiores de fauna. Em seguida, o gerente de projetos e orçamentos viários da Agesul, Marcos Puga, apresentou propostas de cercamento associadas às passagens já existentes, com base em visita técnica à MS-345. Por fim, o fiscal de obras públicas da Agesul, Pedro Celso, abordou as normativas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e apresentou estudo de caso sobre técnicas de conservação da fauna em rodovias.



Segundo Luciano Loubet, a expectativa é que os resultados do encontro contribuam para que novas rodovias já sejam planejadas com medidas preventivas.



MS-345: passagens de fauna e próximos passos



A MS-345, antiga Estrada do 21, foi inaugurada em 2 de julho de 2024 e já possui 45 passagens de fauna instaladas. O próximo passo é a execução de cercamentos e sinalização para direcionar os animais às estruturas. De acordo com a Agesul, há cerca de R$ 6 milhões em recursos estaduais disponíveis para a implantação de 16 cercamentos, com previsão de licitação em até 90 dias.

