22 de Agosto de 2025 • 15:31

Samuel Rosa é atração principal nesta sexta no Festival de Inverno de Bonito

Ex-vocalista do Skank apresenta carreira solo e sucessos que marcaram gerações no Palco Lua

Redação

Publicado em 22/08/2025 às 13:40

Assessoria de Comunicação

O cantor e compositor Samuel Rosa, ex-vocalista da banda Skank, é a principal atração desta sexta-feira (22) no Festival de Inverno de Bonito 2025. O show acontece no Palco Lua, em frente à Rádio Bonito FM, com transmissão ao vivo pela TV Morena a partir das 22h15.

Com mais de três décadas de trajetória na música brasileira, Samuel Rosa apresenta o novo momento de sua carreira solo, trazendo ao público sucessos que marcaram gerações, como “Resposta”, “Garota Nacional” e “Vou Deixar”.

O Festival de Inverno de Bonito é promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura, em parceria com a Prefeitura de Bonito. A programação segue até domingo (24), com atividades culturais para todos os públicos, incluindo música, teatro, dança, literatura e oficinas.

