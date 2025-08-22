Samuel Rosa é atração principal nesta sexta no Festival de Inverno de Bonito

Assessoria de Comunicação

Com mais de três décadas de trajetória na música brasileira, Samuel Rosa apresenta o novo momento de sua carreira solo, trazendo ao público sucessos que marcaram gerações, como “Resposta”, “Garota Nacional” e “Vou Deixar”.

O cantor e compositor Samuel Rosa, ex-vocalista da banda Skank, é a principal atração desta sexta-feira (22) no Festival de Inverno de Bonito 2025. O show acontece no Palco Lua, em frente à Rádio Bonito FM, com transmissão ao vivo pela TV Morena a partir das 22h15.

O Festival de Inverno de Bonito é promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura, em parceria com a Prefeitura de Bonito. A programação segue até domingo (24), com atividades culturais para todos os públicos, incluindo música, teatro, dança, literatura e oficinas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!