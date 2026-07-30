Sanesul investe na expansão do esgotamento sanitário em Bonito

O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, e o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues / Divulgação

A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) abriu licitação para contratar a empresa responsável pela ampliação do SES (sistema de esgotamento sanitário) de Bonito. O edital foi publicado nesta semana e contempla a implantação de rede coletora de esgoto, ligações domiciliares, uma estação elevatória de esgoto bruto e o fornecimento de materiais e equipamentos.

A sessão pública está marcada para o dia 28 de agosto, às 09h. As propostas poderão ser protocoladas até as 17h do dia anterior, na Gelic (Gerência de Licitações e Contratos) da Sanesul. Conforme o edital, a obra terá prazo de execução de nove meses e será custeada com recursos próprios da empresa.

Entre os serviços previstos estão a implantação da estação elevatória de esgoto bruto no Condomínio Solar dos Lagos I e na Rua Nossa Senhora Aparecida, além da expansão da rede coletora e das ligações domiciliares.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues (PSDB), afirmou que a ampliação da infraestrutura é necessária para acompanhar o crescimento do município.

"Bonito segue crescendo e é fundamental que a infraestrutura acompanhe esse desenvolvimento. A ampliação do sistema de esgotamento sanitário representa mais qualidade de vida para a população, proteção aos nossos recursos naturais e um avanço importante para o futuro da cidade", destacou.

O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, ressaltou que a obra contribuirá para ampliar a cobertura do sistema de esgotamento sanitário e fortalecer a infraestrutura urbana.

"Com a implantação da rede coletora de esgoto, das ligações domiciliares e da estação elevatória de esgoto bruto, fortalecemos a infraestrutura de saneamento do município, promovendo mais saúde pública, qualidade de vida e preservação ambiental", afirmou.

O edital e os documentos técnicos da licitação estão disponíveis no portal da Sanesul para consulta das empresas interessadas.

*Fotos: Divulgação