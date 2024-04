Saúde inicia ação de prevenção a saúde bucal em escolas

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou uma ação de prevenção e saúde bucal nas escolas e centros de educação infantis da Rede Municipal de Ensino. Além da aplicação de flúor, os estudantes também receberam orientações sobre a importância da boa higienização dos dentes, que reflete na saúde de todo o corpo.

O flúor é um mineral essencial na prevenção da cárie dentária, e a aplicação deste produto oferece benefícios significativos para a proteção dos dentes das crianças. Já as palestras sobre a saúde bucal são importantes para esclarecer aos alunos a forma correta de escovar os dentes, bem como os riscos de não fazer a higiene diária e correta da boca.

“O projeto FLUORETAção estava paralisado no município desde 2017 e neste ano conseguimos retomar. No atendimento diário das crianças nas unidades de saúde, os profissionais identificam que muitos dos problemas dentários dos pequenos são em consequência de uma higiene errada, ou seja, não sabem como escovar de forma correta, muitas vezes a escova não alcança os dentinhos do fundo ou mesmo esquecem de higienizar a língua. Por isso entendemos que a ação é mais que necessária e nos esforçamos muito para retomá-la”, acrescenta a secretária de Saúde, Ana Carolina Colla.