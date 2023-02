Saúde inicia 'Censo animal' e analisa viabilidade da campanha de vacinação antirrábica a domicílio

Durante as visitas, os agentes do Centro de Zoonoses, com apoio dos agentes de combate a endemias, catalogam os animais / Divulgação

A Secretaria de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância e Saúde iniciou um projeto piloto nesta semana, denominado ‘Censo animal’, para fazer o levantamento de quantos animais domésticos (cães e gatos) o município possui, bem como a viabilidade da campanha de vacinação antirrábica ser realizada em domicílio. Durante as visitas, os agentes do Centro de Zoonoses, com apoio dos agentes de combate a endemias, catalogam os animais e aplicam a vacina nos animais que não foram imunizados na campanha de 2022, enquanto a equipe de endemias faz o trabalho de controle da dengue. “O objetivo é fazer um levantamento da quantidade de animais que temos, para saber se é possível fazer a campanha antirrábica de 2023 de casa em casa, como fazemos na zona rural, garantindo uma cobertura vacinal em todo o município”, detalha Alex Beline, diretor do Departamento. Atualmente a campanha é realizada com polos de vacinação nas escolas do município, onde o tutor pode levar o animal para vacinar ou buscar a vacina e aplicar em casa, porém a busca pelo imunizante tem sido abaixo do esperado. Nesta semana foram visitados os bairros Tarumã, Jardim Andréia, Rio Bonito 1, Residencial Lago Azul (policiais) Bom viver 1 e 2. Na semana que vem será a vez dos bairros Cherogami, João de Barro, e Mimito e posteriormente a grande Marambaia.