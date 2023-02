Saúde promove ação com consultas para pediatra e clínico geral

Ao todo foram realizados 45 atendimentos, sendo 17 crianças e 28 adultos atendidos / Divulgação

A Secretaria de Saúde de Bonito promoveu uma ação no Pesqueiro do Noé, no Distrito Águas do Miranda, na última terça-feira (14), com consultas de clínico geral e médico pediatra, bem como atualização da calendário vacinal dos pacientes.

Ao todo foram realizados 45 atendimentos, sendo 17 crianças e 28 adultos atendidos, com pré-consulta com o enfermeiro e consulta médica e 15 vacinas aplicadas.

O objetivo da ação é levar atendimento médico de qualidade a todas as regiões do município. O pesqueiro tem como unidade de referência da UBS do Distrito Águas do Miranda, que conta com o enfermeiro e técnicos e consultas