Secretaria de Esportes divulga programação da semana da mulher 2023

No dia 08 de março, é comemorado o dia Internacional da Mulher, e a Secretaria de Esportes divulgaou a programação das atividades que serão realizadas durante essa semana, em Bonito

Confira:

08/03 – Quarta-feira

18h30 – Equipe CAPS. Palestra com o Tema: Feminilidade Valores feminino – ministrada pela Capitão Bruna Carla – as 18h30min. Após será realizado um aulão com os instrutores Ducka e Gustavo.

09/03 – Quinta-feira

18h30 – Equipe Secretaria Saúde com a Palestra Abordagem do Câncer de Colo do Útero – ministrada pela Dra. Adriana Oliveira Cuevas. Também será realizado teste rápido/preventivo.

6h – Aula grátis na Academia Mutantes da profissional (Iara, Fabi e Daiane)

10/03 – Sexta-feira

18h30 – Equipe Assistência Social, Palestra com o Tema Mãe de Autista, Cuidar de

Quem Cuida – ministrada pela psicóloga Raquel Castilho Brum.

Participações:

Vereadora Luiza Lima

Grupo Mulheres que Criam

Grupo Conviver

Grupo Mães de Azul

Aula de Yoga com a instrutora Eliane.

11/03 – Sábado

18h – Equipe da Secretaria de Educação e Cultura, com sessão Cinema para as mulheres no espaço CMU. Favor levar cadeira, colchonete ou algo confortável para que possam assistir a essa programação especial.

12/03 – Domingo

6h – Pedal saindo do Centro de Múltiplo Uso – CMU até a rotatória do balneário

7h – Corrida na pista do CMU

8h – Ação Global Esportiva com café da manhã.

Funcional Hit

Defesa pessoal

Funcional cardio

Todas essas atividades serão desenvolvidas no dia 12/03 a partir das 6h no espaço do Centro de Múltiplo Uso – CMU.