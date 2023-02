Secretária destaca melhorias para o transporte escolar em Bonito em 2023

Motoristas e autoridades participaram da acolhida / Divulgação

A secretaria de Educação e Cultura (Semec) realizou, na manhã desta quinta-feira (16) a acolhida dos motoristas e instrutores do transporte escolar.

O objetivo é apresentar as novas medidas previstas para 2023, como entre elas uma operacionalização, com sistema de controle dos veículos pela internet, bem como debater algumas medidas de segurança no embarque e desembarque dos alunos. As aulas das escolas municipais terão início na próxima quinta-feira (23), após o feriado de Carnaval.

Participaram da reunião a secretária de Educação, Eliana Fregatto, o diretor de Transporte da Semec, Jairo Nolasto, a secretária do setor, Denise Falcão e o responsável pelo Programa Estadual de Transporte Escolar da Secretaria de Estado de Educação (SED), Alessandro Jose Perassoli.

O diretor do Demtrat (Departamento Municipal de Transporte e Trânsito), Cristalvo Freitas, também participou da reunião e destacou as medidas adotas pelo município para garantir a segurança dos alunos, principalmente durante embarque e desembarque nas escolas, afirmando que algumas unidades, com maior fluxo de pessoas, terão uma área maior de estacionamento exclusivo para o ônibus, bem como será realizada a fiscalização diária nas escolas, nos horários de saída, para orientar os pais sobre a faixa exclusiva, bem como as determinações de trânsito.

"Eu agradeço a presença de todos, é um momento muito importante para alinharmos as ações antes do início do ano letivo. Agradeço a presença do Alessandro e do Cristalvo, que vieram nos orientar sobre essas novas medidas. Tenho certeza que farão a diferença na rotina do transporte escolar, trazendo mais segurança e conforto para nossas crianças e servidores", disse a secretária.