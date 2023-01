Seleção complementar para o Exército Brasileiro será em fevereiro em Bonito

Divulgação assessoria

A 2ª Companhia de Fronteira do Exército Brasileiro, sediada em Porto Murtinho, vai realizar os exames para seleção complementar dos jovens que se alistaram no município para prestação do serviço militar.

Conforme divulgado, os exames serão realizados no dia 14 de fevereiro, na sede da Guarda Municipal, em frente ao Hospital Darci João Bigaton, a partir das 8 horas para os jovens que já passaram pela primeira seleção.

Esta fase é para os que o jovem se apresente na Organização Militar designada, a fim de realizar novos exames e entrevistas para que, dentro de suas aptidões pessoais e dos critérios estabelecidos, sejam escolhidos para prestar o Serviço Militar Inicial Obrigatório.