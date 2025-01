Sema entrega calendários para órgãos estaduais

Entre os dias 16 e 17 de janeiro de 2025, o secretário de Meio Ambiente de Bonito, Thyago Sabino, acompanhado da servidora Hélia Mara, estiveram em Campo Grande para realizar a entrega do calendário 2025 do projeto de educação ambiental a diversos órgãos do Governo do Estado, além de participar de reuniões estratégicas para tratar de assuntos que serão conduzidos ao longo do ano de 2025.

Na SEMADESC (Secretaria de Meio Ambiente Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul) a equipe foi recebida pelo secretário executivo Artur Falcete e pela coordenadora de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Ana Cristina Trevelin, com objetivo de alinhar estratégias e apresentar o calendário 2025 do projeto de educação ambiental, destacando ações conjuntas que podem ser implementadas em 2025.

Num segundo momento foi realizada a visita ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) e em conversa com o conselheiro Sr. Carlito e o servidor Rhuan foram debatidos alguns pontos relativos à Gestão de Resíduos Sólidos. A conversa abordou critérios e indicadores ambientais necessários para o município atender às exigências legais e otimizar os repasses do ICMS.

Também foram visitados o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), a Secretaria Estadual de Educação (SED), o Bioparque do Pantanal e a Sanesul.

Essas visitas e reuniões foram estratégicas para reforçar a articulação entre a SEMA e os órgãos estaduais, garantindo apoio mútuo na implementação de iniciativas voltadas à educação e conservação ambiental em 2025.

O secretário Thyago Sabino ressaltou a importância das parcerias e dos contatos estabelecidos com os órgãos estaduais durante as visitas. “Destaco o papel essencial da equipe da SEMA no alcance de resultados significativos e na execução de projetos de impacto, bem como o compromisso da secretaria com o desenvolvimento de novas iniciativas voltadas à conservação ambiental, educação e fortalecimento das ações conjuntas para o futuro”.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito