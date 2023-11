Sema participa de Congresso Internacional de Educação Ambiental Interdisciplinar

A Divisão de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Bonito se fez presente no I Congresso Internacional de Educação Ambiental Interdisciplinar, realizado pela Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIFAZ) de Juazeiro, Bahia. A participação da gestão de Bonito no evento foi através da apresentação das boas sementes semeadas pelo Programa de Educação Ambiental de Bonito (PEAB), desenhado e executado pelo departamento em parceria operacional com outras instituições públicas, privadas e não governamentais da nossa região.

Na ocasião, o PEAB foi apresentado como um modelo de gestão em Educação Ambiental, no qual o principal objetivo é fortalecer em nossos alunos da rede municipal o conhecimento socioambiental sobre a nossa região e, conseqüentemente, incentivar o acesso às belezas naturais do entorno da Serra da Bodoquena de modo que todo esse conhecimento ultrapasse o limite entre a teoria e a prática.

Para tal participação, o Programa de Educação Ambiental foi adaptado (reescrito) em formato de Artigo Científico contendo todas as principais ações e suas metodologias do projeto que, por sua vez, será publicado no caderno do congresso inscrevendo assim o PEAB entre os principais projetos/programas de Educação Ambiental do Brasil.

Deste modo, Bonito somou-se aos grandes e belíssimos projetos de Educação Ambiental que estão sendo executados em todos os cantos e biomas do nosso país, mostrando que a nossa cidade vem trabalhando com o compromisso que vai desde o planejamento de ações de mitigação dos grandes impactos ambientais como também e, sobretudo, com a Educação dos nossos povos locais.