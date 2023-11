Sema pede doação de sementes de guavira para produção de mudas em Bonito

Quem puder doar, é só levar as sementes no Viveiro Municipal / Divulgação/ Assessoria

A Secretaria de Meio Ambiente de Bonito pede apoio da população na doação de sementes de guavira para a produção de mudas da planta no Viveiro Municipal Eduardo Domingos Tumeleiro.

Segundo a secretária, Ana Trevelin, a frutinha, que já foi até reconhecida como fruta símbolo de Mato Grosso do Sul, é muito tradicional em Bonito e é de extrema importância que o viveiro tenha mudas da planta. “Aproveitando o período de safra da guavira e o grande consumo pelos moradores, nós pedimos a doação de sementes. A produção de mudas é essencial inclusive, para garantir que a fruta continue existindo em nosso município”, detalha.

Mesmo com o valor cultural agregado a fruta, muitos guavirais já deixaram de existir e a produção de mudas no viveiro pode ajudar, no futuro, a manter essa tradição.

Quem puder doar, é só levar as sementes no Viveiro Municipal, localizado ao lado da Garagem da Prefeitura, na Vila Marambaia.