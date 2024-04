SEMA realiza atividade com alunos da Rede Municipal de Ensino

No dia 22 de abril, a turminha pré II do ensino infantil, sob a orientação da professora Cristina Araújo de Oliveira, da Escola Municipal Durvalina Dornelles Teixeira, participaram de uma atividade enriquecedora de plantio de mandioca para incrementar o tema de estudo sobre a vida e história dos Povos Originários e sua relação com a esse alimento. A iniciativa, realizada em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) e o Viveiro Municipal Eduardo Domingos Tumulero, proporcionou aos alunos uma experiência prática e educativa.

No Viveiro Municipal, os pequenos estudantes tiveram a oportunidade de conhecer todo o processo de plantio, desde a semente até a entrega das mudas prontas para reflorestamento. Sob orientação do biólogo Lucas Yanai e responsáveis pelo viveiro, eles puderam vivenciar o preparo do composto orgânico e entender o funcionamento do sistema de irrigação, elementos fundamentais para o desenvolvimento das plantas.

A atividade principal da visita envolveu os alunos no preparo e plantio de ramas de mandioca. Esse momento foi especialmente significativo, pois puderam colocar a mão na massa abrindo os buracos, enterrando as ramas e regando ao final. Durante a atividade, os alunos aprenderam sobre a importância cultural e alimentar da mandioca, conhecida como “Mani-oca” pelos povos indígenas.

A professora Cristina Araujo de Oliveira ressaltou a importância desse tipo de experiência para os alunos, destacando que além de aprenderem sobre a história e cultura dos Povos Originários, eles também puderam compreender a importância da preservação ambiental e do cultivo sustentável.

Essa iniciativa colaborativa entre escola, SEMA e Viveiro Municipal demonstra o potencial das parcerias para promover a educação ambiental e cultural nas escolas, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e engajados na preservação do meio ambiente e na valorização da diversidade cultural.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito