Sertanejos encerram Festival de Inverno de Bonito

Divulgação

O Festival de Inverno de Bonito, em sua 23ª edição, será fechado com chave de ouro neste domingo (25), com shows de duas duplas sertanejas: João Haroldo e Betinho abrem a noite no Palco Lua, seguidos por Teodoro e Sampaio.



João Haroldo, de 45 anos, nascido em Jardim, e Betinho, de 46, natural de Campo Grande, vieram de famílias humildes e, antes de se dedicarem à música, atuaram em diversas profissões. João Haroldo foi ajudante de pedreiro, mototaxista e peão de fazenda, enquanto Betinho aprendeu cedo o ofício de mecânico de automóveis. Unidos pela paixão pela música sertaneja e pelo violão, decidiram seguir a carreira artística.



O início foi difícil, com apresentações em pequenos restaurantes, churrascarias e bares, onde a dupla começou a se formar. Aos poucos, foram conquistando um público maior, o que chamou a atenção das casas noturnas da cidade. Cantando juntos desde 1997, gravaram o primeiro álbum em 2000, alcançando grande sucesso com a canção “Coração Idiota”, que vendeu mais de seis mil cópias em um dia.



Ao longo da carreira, lançaram cinco discos até 2011, quando decidiram se separar devido à falta de retorno financeiro, uma decisão difícil, mas necessária. Com três filhos, João Haroldo sentia a insegurança financeira crescente, e, após 12 anos juntos, resolveram dar uma pausa, já que, apesar dos esforços, o sucesso não acontecia.



A dupla sertaneja, que marcou o final dos anos 90 com canções inesquecíveis como "Coração Idiota" e "Pode Voltar Paixão", retomou a carreira em 2023, cenário renovado e novos sucessos.



Teodoro e Sampaio: quatro décadas de tradição



Teodoro e Sampaio, por sua vez, encantam o Brasil há mais de quatro décadas com suas músicas marcantes e performances envolventes. Desde o início da carreira em 1980, a dupla conquistou o público com sua abordagem única do sertanejo raiz, acumulando sucessos como “Vestido de Seda”, “Paixão Proibida” e “Vou Beber De Novo”.



Um marco importante foi a gravação do DVD “40 Anos de Estrada”, um projeto que revisita seus maiores sucessos e relembra toda a sua carreira com arranjos musicais diferenciados, incluindo o uso de harpa. O DVD tornou-se um sucesso, celebrando a trajetória da dupla com um trabalho especialmente dedicado aos fãs.



Após o sucesso dos 40 anos, lançaram o EP “O Dono da Madrugada”, que trouxe hits como “Mulher 5 Estrelas” e “Pantanal”. Recentemente, lançaram o EP “Entre Desculpas e Despedidas”, composto por cinco faixas inéditas que exploram os altos e baixos dos relacionamentos amorosos, com canções que variam da devoção em “Meu Deus” à dor da separação em “O Fim de Um Amor”. Este trabalho reflete a jornada emocional da dupla e sua dedicação em criar músicas que ressoam com o público, consolidando ainda mais seu legado no cenário da música sertaneja.