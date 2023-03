Servidores recebem treinamento de brigada de incêndio

Divulgação

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, em parceria com Corpo de Bombeiros de Bonito, realizou na última quinta-feira (16), o treinamento de Brigada de Incêndio, com aulas teóricas e práticas para os servidores da Gruta do Lago Azul e Balneário Municipal, como parte do "Programa de Qualificação para o Turismo".

O treinamento contou com 18 participantes, que foram preparados pra atuar na prevenção e combate a incêndios nos possíveis cenários de emergência previstos. Dessa forma, em qualquer ocorrência relacionada ao início de possíveis focos de incêndios, os brigadistas estarão devidamente preparados para aplicar os primeiros socorros e encaminhar o fluxo de pessoas de maneira correta.

O curso foi ministrado pelo técnico em Segurança no Trabalho, instrutor subtenente Bombeiro Militar Euro Valenzuelo, que no período da manhã ministrou a parte teórica no plenário da SECTUR e na parte da tarde finalizou o treinamento prático no CMU-Bonito.

O prefeito Josmail Rodrigues, enfatizou a importância dos colaboradores estarem preparados para o cumprimento das Normas de Segurança assim como o intuito de cumprir com as exigências legais.

A secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Ferreira Salvadori, agradeceu os envolvidos em mais este curso de capacitação de brigadistas e destaca a importância dos Bombeiros Militares de Bonito que participam ativamente em parceria com a Prefeitura Municipal de Bonito do programa de qualificação.