Setembro registrou segundo melhor fluxo de turistas em Bonito, com 31 mil visitantes

Praça da Liberdade em Bonito / Divulgação

Inferior apenas a janeiro deste ano, que superou as estatísticas tabuladas desde 2015 pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB), com 34.800 visitantes e 79% de ocupação hoteleira, setembro foi um mês excelente para o destino da Serra da Bodoquena. O feriado de 7 de Setembro, os eventos realizados no Centro de Convenções e a etapa do Brasil Ride foram determinantes para a cidade receber o segundo maior público em oito anos de pesquisas.

Boletim divulgado pela associação Bonito Convention & Visitors Bureau (BCVB), que coordena o OTEB e gerencia a Rota Pantanal Bonito, registrou que 31.177 turistas visitaram a Capital do Ecoturismo no mês, com 73% de ocupação hoteleira. Em agosto, foram 26.797 pessoas. O desempenho do aeroporto local manteve a média: 1.648 desembarques, correspondendo a 5,29% do total de visitantes. O destino é conectado aos centros emissores pela Gol e Azul.

No feriado prolongado de setembro (6 a 10), Bonito recebeu 21.392 turistas, segundo a secretaria municipal de Turismo, Indústria e Comércio. Aliado ao feriado, a cidade sediou a 2ª edição da prova Brasil Ride Bonito, que contou com mais de mil atletas inscritos e um número estimado de quatro mil visitantes, uma vez que cada atleta trouxe, em média, de 2 a 3 acompanhantes. Dois congressos realizados no mês reuniram 1.300 pessoas inscritas.

Visitações crescem

De janeiro a setembro, Bonito recebeu 229.814 turistas, com expectativa do trade turístico de atingir a 300 mil visitantes no ano. Em 2022, foram 280.391 pessoas.

A demanda de visitações aos mais de 40 atrativos também continua numa crescente, com 83.754 vouchers (ingresso para acesso) comercializados pelas agências de turismo no período, melhor desempenho depois de janeiro (137.078 visitações). Em nove meses, foram 648.611 passeios, e em 2022, 846.627.

Os balneários mantêm a liderança entre os passeios, com 25.281 visitantes em setembro, seguido da flutuação (20.126), cachoeiras (12.407) e grutas (9.807). No mês, a Gruta do Lago Azul teve 81% de sua ocupação (controlada), próximo de janeiro (82%) e acima de agosto (66%).

A gruta administrada pelo município foi um dos últimos atrativos a reabrir pós-pandemia. Em relação aos emissores de turistas, São Paulo lidera com 32,01% do fluxo.

O levantamento sistemático e continuo de dados relativos à atividade turística de Bonito, realizado pelo OTEB desde 2015, conta com o apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur) e da Prefeitura Municipal de Bonito.