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Programação de fim de semana

Show de Seu Jorge é uma das atrações no Festival de Inverno de Bonito

Programação reúne shows, dança, teatro e outras atrações; Humberto & Ronaldo e a cantora aquidauanense Juliana Monteiro também se apresentam neste fim de semana

Redação O Pantaneiro

Publicado em 29/08/2026 às 08:43

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Seu Jorge se apresenta neste sábado, no Palco Lua / Divulgação

Com destaque para a apresentação de Seu Jorge, a capital brasileira do ecoturismo entra no fim de semana de encerramento do FIB (Festival de Inverno de Bonito) com uma programação que reúne música, dança, teatro, artes visuais, gastronomia, literatura e outras manifestações culturais. O público poderá acompanhar atividades gratuitas espalhadas por diferentes espaços da cidade, com atrações ao longo do dia e shows nos palcos Sol, Lua e Sesc Estrela.

Neste sábado (29), a programação começa pela manhã com atividades como vivências criativas, recreação e ações de economia criativa. Ao longo do dia, a Praça da Liberdade recebe apresentações e atividades culturais, enquanto o Lounge Geek-Literário terá o Espaço Game funcionando das 16h às 22h. Também estão previstos live painting, atrações gastronômicas e atividades no Centro de Múltiplo Uso.

A noite concentra parte dos principais momentos do festival. Entre as atrações estão apresentações de dança, circo e música, além do show de Seu Jorge, marcado para as 22h30, no Palco Lua. O cantor, compositor e ator apresenta um repertório que transita pelo samba, soul, MPB (Música Popular Brasileira) e funk.

Também neste sábado, o Palco Sol recebe diferentes atrações, enquanto o Palco Lua terá apresentações musicais ao longo da noite. A programação inclui, ainda, o Desfile das Marcas Autorais de Mato Grosso do Sul, na Praça da Liberdade, das 19h30 às 21h.

Praça da Liberdade lotada no show de Ferrugem, na última quinta-feira (27) - (Foto: Divulgação)

Domingo encerra o festival

Já neste domingo (30), último dia do Festival de Inverno de Bonito, as atividades começam pela manhã e seguem até a noite. Entre os destaques estão ações de cultura, recreação, gastronomia, atividades infantis e programação no Lounge Geek-Literário.

A música também ganha espaço nos palcos ao longo do dia, com apresentações de artistas regionais e diferentes linguagens culturais. Um dos momentos de destaque para a região será a apresentação da cantora aquidauanense Juliana Monteiro, que leva ao Palco Lua o espetáculo “Juliana Monteiro Canta Raízes”, às 20h. O encerramento musical terá ainda o show de Humberto & Ronaldo, às 21h30, no mesmo espaço.

Além dos shows, o festival mantém durante o domingo os estandes de artesanato de Mato Grosso do Sul, de Bonito e de povos originários, a Galeria Gruta Azul, a Tenda de Economia Criativa e Bioeconomia e outras ações que integram a programação cultural.

Com atrações gratuitas em diferentes espaços, o FIB é realizado pela Prefeitura de Bonito, Fundação de Cultura de MS e pelo Governo do Estado.

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