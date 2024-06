Sindicato de servidores de Bonito realiza assembleia no dia 26

No próximo dia 26 de junho de 2024, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bonito realizará uma Assembleia Geral com o intuito de discutir temas cruciais para a categoria. O evento ocorrerá na sede do sindicato, localizada na Rua Luiz da Costa Leite, nº 425, Vila Donária.

A assembleia está marcada para duas chamadas: a primeira às 19:00h e a segunda às 19:30h, garantindo que todos os associados tenham a oportunidade de participar. Entre os assuntos a serem abordados destacam-se:

1. Definições de pautas de reivindicações dos Servidores Públicos: Serão discutidas e definidas as demandas prioritárias da categoria para futuras negociações.



2. Outros assuntos gerais de interesse dos Servidores Públicos: Temas variados que afetam diretamente a vida profissional e pessoal dos servidores municipais serão tratados.

3. Escolha do Presidente do Processo Eleitoral: Será eleito o presidente responsável por conduzir as eleições da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, previstas para o ano de 2024.

A presença ou representação de todos os associados é fundamental para garantir que as decisões tomadas representem de maneira eficaz os interesses da categoria. Esta assembleia promete ser um momento de debate e deliberação essencial para o futuro dos servidores públicos municipais de Bonito.

Para mais informações, os associados podem entrar em contato diretamente com a sede do sindicato.