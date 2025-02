Sindicato dos Trabalhadores oferece curso de brigadista para servidores

O Sindicato dos Servidores Públicos de Bonito (SINSERB), em parceria com a Defesa Civil Municipal e a Guarda Municipal, com apoio do Corpo de Bombeiros, está oferecendo aos servidores públicos sindicalizados o curso de Brigadista.

O curso será realizado no dia 28 de março (sexta) e terá duração de 8 horas, com aulas teóricas e práticas de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e combate a incêndios.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito