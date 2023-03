Sucuri será retirada do Solar do Lagos e levada para local seguro, diz Prefeitura de Bonito

Sucuri estava morando no condomínio e fazia diversas aparições ao público / Divulgação

A sucuri de aproximadamente 6 metros que ficou famosa após ser filmada por diversos moradores do Residencial Solar dos Lagos, em Bonito, será retirada do local pela Polícia Militar Ambiental. Segundo a Prefeitura de Bonito, a decisão foi tomada porque alguns moradores tem ultrapassado os limites de segurança com o animal, chegando até a tocá-la.

A PMA decidiu que será melhor fazer a transferência do animal para um local seguro, provavelmente em alguma região do Parque Nacional da Serra da Bodoquena.

Conforme o Capitão Basílio Cesar, comandante da PMA de Bonito, a retirada da sucuri está prevista para a semana que vem.

“Após conclusão dos preparativos (logística, estratégia e local de soltura), iremos realizar a captura, transporte e soltura do animal em local seguro. Possivelmente no Parque Nacional da Serra da Bodoquena, mas ainda estamos analisando a distância, o trajeto, tudo em prol do bem estar dela, com o objetivo de estressa-la minimamente”, detalhou.

A secretária de Meio Ambiente de Bonito, Ana Trevelin, destacou que a presença da sucuri no residencial não representa perigo para os moradores, desde que respeitem o espaço do animal.

“O local em que a sucuri tem sido avistada é uma área verde no bairro Solar do Lagos e nós inclusive suspeitamos que existam mais de um espécime passeando por lá. As aparições estão mais frequentes em razão ao período de chuvas intensas, o que aumentam as áreas úmidas ao redor dos lagos, que, por sua vez ampliam o território das Sucuris. Elas, no geral, não representam riscos para a comunidade, porém os moradores precisam respeitar os limites do animal e infelizmente soubemos de situações em que pessoas estão se aproximando de mais e até tocando na cobra”, disse.

Ana ainda lembrou que Bonito possui muita diversidade de fauna silvestre na área urbana, o que é um presente da natureza. “Os finais de tarde são cheios de papagaios e periquitos próximos a Praça da Liberdade e ao CMU, além de sempre ser possível fazer avistamento de araras, arancuãs, tucanos e não raro se pode ver a ave símbolo de Bonito, que é o Udu-de-coroa-azul. E moradores próximos às áreas verdes podem receber visitas esporádicas de tamanduás, tatus, cutias e gambás. É um privilégio ter tanta vida próxima à área urbana e uma responsabilidade de todos nós cuidar para que a relação entre seres humanos e a fauna seja amigável e respeitosa”, completa.

A PMA ainda acrescenta quem em caso específicos, nos quais os animais silvestres entre dentro dos imóveis ou estejam em situação de risco, a recomendação é para que acionem os policiais militares ambientais (67 3255-1247) ou mesmo o Corpo de Bombeiros, pelo193, para que eles façam a remoção correta do animal e evitem qualquer tipo de contato com os mesmos.