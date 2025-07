Teatro de rua chega a Bonito com espetáculo gratuito na praça

Assessoria de Comunicação

O espetáculo integra uma turnê nacional que percorre diversas cidades do país, levando arte e humor pelas ruas, de São Paulo ao Pantanal. A performance acontece a bordo da van/motorhome “Bonita”, que além de cenário e transporte, também é personagem do espetáculo.

Sem necessidade de ingresso, o evento convida moradores e turistas a vivenciarem uma experiência única de teatro de rua, com palhaçaria, improviso e muita interação com o público. A proposta é transformar espaços urbanos em palco e despertar o olhar sensível por meio da arte.

A direção do espetáculo é de Ricardo Puccetti, referência na palhaçaria nacional e integrante do LUME Teatro (Campinas/SP). A iniciativa é realizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Polico Alimentos e apoio do Ministério da Cultura do Governo Federal.

“Nosso projeto transforma lugares comuns em palco e deixa um rastro de memória afetiva por onde passa”, afirma a artista Greice Miotello.

A apresentação em Bonito conta com coordenação local de Calini Detoni.

