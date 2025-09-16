Temporal provoca queda de árvores em Bonito

Equipes da prefeitura removeram galhos de ruas e rodovias
Trator empurra árvores caídas em rodovia / Divulgação, Jornal MIdiamax
Um temporal atingiu a cidade de Bonito, na noite de segunda-feira (15) e causou quedas de árvores.
Conforme a prefeitura municipal, o Demtrat (Departamento de Transporte e Trânsito) e a Secretaria de Obras atuam na remoção de árvores caídas nas vias públicas.
Segundo o Departamento, até o momento, cinco árvores já foram removidas na região da Vila Machado. Ainda conforme o executivo, as equipes permanecem em alerta para atender novas ocorrências que possam surgir.
Ainda há possibilidade de chuvas nesta terça-feira na cidade.
