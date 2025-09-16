Acessibilidade

16 de Setembro de 2025 • 06:49

Buscar

Últimas notícias
X
Bonito

Temporal provoca queda de árvores em Bonito

Equipes da prefeitura removeram galhos de ruas e rodovias

Redação

Publicado em 16/09/2025 às 06:44

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Trator empurra árvores caídas em rodovia / Divulgação, Jornal MIdiamax

Um temporal atingiu a cidade de Bonito, na noite de segunda-feira (15) e causou quedas de árvores.

Conforme a prefeitura municipal, o Demtrat (Departamento de Transporte e Trânsito) e a Secretaria de Obras atuam na remoção de árvores caídas nas vias públicas.

Segundo o Departamento, até o momento, cinco árvores já foram removidas na região da Vila Machado. Ainda conforme o executivo, as equipes permanecem em alerta para atender novas ocorrências que possam surgir.

Ainda há possibilidade de chuvas nesta terça-feira na cidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Eventos

Bonito recebe edição do Conexão CNM

Eventos

Bonito recebe a 9ª edição da FLIB em setembro

Bonito

Audiência pública sobre Plano Diretor de Bonito será nos dias 16 e 17

O Plano Diretor é o principal instrumento de planejamento urbano do município

Eventos

Bonito promove ação sustentável com doação de alimentos

Publicidade

Jusitça

Homem é condenado a 14 anos por tentativa de feminicídio em Bonito

ÚLTIMAS

Cultura

Curso de cabeleireira fortalece autonomia de mulheres Guarani Kaiowá

A formação integra o Programa Teko Porã, que busca promover geração de renda e valorização cultural entre os povos indígenas

Incêndios

Bombeiros reforçam combate a incêndios florestais em Aquidauana e Miranda

Militares alertam para os riscos de fumaça na BR-262

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo