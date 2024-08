Terra indígena Kadiwéu sofre com incêndios

Henrique Arakaki, Midiamax

A terra indígena Kadiwéu, na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, tem sofrido com diversos incêndios, conforme registros do Painel do Fogo do Governo Federal. Os registros da madrugada de domingo (4) apontam mais de 67 mil hectares atingidos na região, distribuídos em diversos focos.

Naquele que se encontra mais próximo à região de Bonito, são 18 mil hectares atingidos, com focos que já duram mais de 13 dias. Segundo o Midiamax, estes focos estão cerca de 12 quilômetros próximos do Parque Nacional da Serra Nacional da Bodoquena, um dos principais destinos turísticos do Estado. No último registro, as chamas avançavam a 30 hectares por hora.

Segundo a assessoria do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), há 63 brigadistas na região do Kadiwéu. A equipe que estava atuando na parte leste da Terra Indígena Alves de Barros irá permanecer no local.

Assim, há 50 brigadistas que atuam nas áreas indígenas Tonazi e Alves de Barros. Além disso, outros 13 chegaram no sábado (3) para reforçar os trabalhos de combate aos incêndios.

Situação dos incêndios

A região teve um período de diminuição das queimadas, devido às condições climáticas que favoreceram o combate, como frio e chuvas isoladas. Entretanto, os focos de incêndio voltaram a se propagar pela região do Pantanal sul-mato-grossense.